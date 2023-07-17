В трущобах Рио-де-Жанейро девушкам помогают попасть в профессиональный футбол

Бразильянки Лусиана и Ана с детства живут мыслями о футболе. Постоянно тренируются на этом поле, которое..
Дата загрузки: 2023-07-18
Бразильянки Лусиана и Ана с детства живут мыслями о футболе. Постоянно тренируются на этом поле, которое спряталось среди трущоб в Рио-де-Жанейро. Такую возможность даёт местный клуб «Росинья». Он открылся в 2009 году.
[Лусиана, футболистка]:
«Мне нравится футбол. Люблю в него играть».
В клубе насчитывается примерно 40 девушек и молодых женщин.
[Мел, футболистка]:
«Когда я училась в школе, мне нравилось смотреть, как играют в футбол. Но женщинам в основном футбол не доступен. Это больше для мужчин».
Впрочем, для некоторых футболисток тренировки – не просто хобби. Клуб «Росинья» помогает женщинам попасть в профессиональный спорт.
[Ана, футболистка]:
«Я мечтаю стать профессиональной футболисткой – нападающей национальной сборной. Хочу выступать и путешествовать по миру».
При клубе также есть мужские команды и команды, играющие в мини-футбол.
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