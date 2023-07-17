В трущобах Рио-де-Жанейро девушкам помогают попасть в профессиональный футбол

Бразильянки Лусиана и Ана с детства живут мыслями о футболе. Постоянно тренируются на этом поле, которое..

Бразильянки Лусиана и Ана с детства живут мыслями о футболе. Постоянно тренируются на этом поле, которое спряталось среди трущоб в Рио-де-Жанейро. Такую возможность даёт местный клуб «Росинья». Он открылся в 2009 году.

[Лусиана, футболистка]:

«Мне нравится футбол. Люблю в него играть».

В клубе насчитывается примерно 40 девушек и молодых женщин.

[Мел, футболистка]:

«Когда я училась в школе, мне нравилось смотреть, как играют в футбол. Но женщинам в основном футбол не доступен. Это больше для мужчин».

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Впрочем, для некоторых футболисток тренировки – не просто хобби. Клуб «Росинья» помогает женщинам попасть в профессиональный спорт.

[Ана, футболистка]:

«Я мечтаю стать профессиональной футболисткой – нападающей национальной сборной. Хочу выступать и путешествовать по миру».

При клубе также есть мужские команды и команды, играющие в мини-футбол.

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