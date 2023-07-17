fb pixel
Телеканал NTD

В трущобах Рио-де-Жанейро девушкам помогают попасть в профессиональный футбол

В трущобах Рио-де-Жанейро девушкам помогают попасть в профессиональный футбол

Бразильянки Лусиана и Ана с детства живут мыслями о футболе. Постоянно тренируются на этом поле, которое..

Дата загрузки: 2023-07-18

В трущобах Рио-де-Жанейро девушкам помогают попасть в профессиональный футбол

Бразильянки Лусиана и Ана с детства живут мыслями о футболе. Постоянно тренируются на этом поле, которое спряталось среди трущоб в Рио-де-Жанейро. Такую возможность даёт местный клуб «Росинья». Он открылся в 2009 году.

[Лусиана, футболистка]:
«Мне нравится футбол. Люблю в него играть».

В клубе насчитывается примерно 40 девушек и молодых женщин.

[Мел, футболистка]:
«Когда я училась в школе, мне нравилось смотреть, как играют в футбол. Но женщинам в основном футбол не доступен. Это больше для мужчин».

Впрочем, для некоторых футболисток тренировки – не просто хобби. Клуб «Росинья» помогает женщинам попасть в профессиональный спорт.

[Ана, футболистка]:
«Я мечтаю стать профессиональной футболисткой – нападающей национальной сборной. Хочу выступать и путешествовать по миру».

При клубе также есть мужские команды и команды, играющие в мини-футбол.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...