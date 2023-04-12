Этот пышный бамбуковый лес – детище бывшего журналиста Эндрю, который решил стать фермером. Он посадил его..

Как журналист стал фермером и теперь выращивает бамбук

Этот пышный бамбуковый лес – детище бывшего журналиста Эндрю, который решил стать фермером. Он посадил его в 65 километрах от столицы Уганды.

Мужчина надеется, что проект поможет внести вклад в защиту окружающей среды. Это острая проблема для этой восточно-африканской страны.

В 2010 году леса в Уганде покрывали площадь в шесть миллионов 930 тысяч гектаров. Это была почти треть территории страны.

За 2021 год их площадь сократилась почти на 50 тысяч гектаров. А в целом было уничтожено более миллиона гектаров. Такие данные приводит Международный валютный фонд.

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Леса вырубают под сельскохозяйственные угодья или застройки. Часто незаконно. Восстанавливают деградированные земли также зачастую своими силами.

Эндрю говорит, что бамбук быстро растёт и может адаптироваться к различным погодным условиям.

[Эндрю Ндавула Калема, фермер]:

«Он может поглощать на 30% больше углекислого газа и генерировать на 30% больше кислорода. Он может очень быстро создать зелёный эффект и снизить нагрузку на наши драгоценные деревья».

В последние годы Эндрю модернизировал свою бамбуковую ферму, которую он основал в 2009 году в качестве хобби. Теперь бамбук приносит ему доход.

[Эндрю Ндавула Калема, фермер]:

«Главная проблема в том, что цена саженцев бамбука всё ещё очень высокая – около доллара. Некоторые стоят ещё дороже – по 10 долларов».

Фермер не просто выращивает бамбук, но и открывает свою ферму для студентов и школьников. Говорит, что подрастающее поколение будет послом в области выращивания бамбука.

[Юлиус Ссебигайю, стажёр на ферме]:

«Когда бамбук сбрасывает эти листья, они остаются под ним, продолжая разлагаться. Это добавляет питательные вещества в почву, поэтому не нужно много навоза или удобрений».

Бамбук известен своей прочностью и долговечностью. Из него делают тысячи продуктов, включая даже велосипедные рамы.

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