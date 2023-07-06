Копию Луны диаметром в 7 метров выставили в музее столицы Чили

Любители астрономии в этом музее – на седьмом небе от счастья. В столице Чили теперь можно..

Любители астрономии в этом музее – на седьмом небе от счастья. В столице Чили теперь можно полежать по 3D-копией Луны и звёздным небом.

Масштаб инсталляции – один к пятистам тысячам. Её подготовили в рамках выставки «Музей Луны», которая открылась в Чили в конце июня.

[Сандра, посетительница]:

«Мы подарили себе этот незабываемый визит, чтобы немного больше узнать о Луне. Плюс, это просто невообразимо. Луна всегда меня очаровывала, а теперь я смогла оказаться к ней ближе. Удивительно. Это место расслабляет. Интересно прийти с детьми».

Луну создал британский художник Люк Джеррам. Её диаметр – семь метров. До этого она побывала в Торонто, Милане и Дубае.

[Сесилия, посетительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Выставка продлится до 27 июля.

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