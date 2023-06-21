Криштиану Роналду забил единственный гол в матче между Португалией и Исландией, принеся своей команде первое место..

Гол Роналду в 200-м матче принёс Португалии победу над Исландией, а футболисту – рекорд

Криштиану Роналду забил единственный гол в матче между Португалией и Исландией, принеся своей команде первое место в группе J отборочного турнира Евро-2024.

Ещё перед матчем Книга Гиннесса выдала ему сертификат, поскольку он стал первым в мире футболистом, сыгравшим за национальную сборную 200 матчей.

До этого Роналду уже был рекордсменом по количеству матчей за сборную. Он превзошёл кувейтца Бадера Аль-Мутаву. Тот установил рекорд в 196 игр в марте во время отборочного матча Евро-2024 против Лихтенштейна.

Победный гол Роналду забил на дополнительной минуте. В итоге Португалия с 12-ю очками заняла первое место в группе.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

У сборной Исландии три балла, и она на пятом месте.

Параллельный матч в группе состоялся в Лихтенштейне. Там хозяев поля обыграла Словакия. Тоже со счётом 1:0.

Теперь у Словакии 10 очков, и она занимает второе место в группе. А Лихтенштейн пока не заработал ни одного очка и находится на последней строке.

В той же группе сборная Боснии проиграла Люксембург со счётом 2:0. В итоге она оказалась на четвёртой строке с четырьмя очками. У Люксембурга 7 очков, и он на третьем месте.

Короткая ссылка на эту страницу: