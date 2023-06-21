Гол Роналду в 200-м матче принёс Португалии победу над Исландией, а футболисту – рекорд

Криштиану Роналду забил единственный гол в матче между Португалией и Исландией, принеся своей команде первое место..
Дата загрузки: 2023-06-21
Ещё перед матчем Книга Гиннесса выдала ему сертификат, поскольку он стал первым в мире футболистом, сыгравшим за национальную сборную 200 матчей.
До этого Роналду уже был рекордсменом по количеству матчей за сборную. Он превзошёл кувейтца Бадера Аль-Мутаву. Тот установил рекорд в 196 игр в марте во время отборочного матча Евро-2024 против Лихтенштейна.
Победный гол Роналду забил на дополнительной минуте. В итоге Португалия с 12-ю очками заняла первое место в группе.
У сборной Исландии три балла, и она на пятом месте.
Параллельный матч в группе состоялся в Лихтенштейне. Там хозяев поля обыграла Словакия. Тоже со счётом 1:0.
Теперь у Словакии 10 очков, и она занимает второе место в группе. А Лихтенштейн пока не заработал ни одного очка и находится на последней строке.
В той же группе сборная Боснии проиграла Люксембург со счётом 2:0. В итоге она оказалась на четвёртой строке с четырьмя очками. У Люксембурга 7 очков, и он на третьем месте.
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