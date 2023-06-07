Бывший мусорщик помог археологам найти бронзовые статуи

Эти уникальные бронзовые статуи возрастом более 2000 лет помог найти бывший мусорщик и историк-любитель Стефано Петрини...

Эти уникальные бронзовые статуи возрастом более 2000 лет помог найти бывший мусорщик и историк-любитель Стефано Петрини. Важную находку сделали в Тоскане.

В прошлом и позапрошлом году археологи обнаружили 24 изваяния, пять из них сохранились полностью. Открытие примечательно тем, что в Италии раньше удавалось раскопать только терракотовые статуи такого возраста.

Город Сан-Кашано-деи-Баньи известен многочисленными термальными источниками. Ещё в III веке до нашей эры этруски построили здесь термы. Они существовали и при римлянах. В V веке христиане заложили купальни каменными колонами.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В 2019 году рядом с древними банями на небольшом участке земли, принадлежащем городу, начались раскопки. Шли они почти безуспешно. Но однажды Петрини вспомнил, что много лет назад видел фрагменты древнеримских колонн, которые можно заметить только из сада его друга.

[Стефано Петрини, житель Сан-Кашано-деи-Баньи]:

«И я сказал (руководителю проекта) Эмануэле (Мариотти) про заброшенный сад, владелец которого по имени Серджио, к сожалению, умер, и сад зарос сорняками. Мы вошли через ворота и пришли сюда. Когда мы увидели всё это, Эмануэле буквально загорелся, и мы всё расчистили».

В итоге археологи нашли древний спа-комплекс. А в тёплой воде и глине сохранились бронзовые статуи, созданные в период с III века до нашей эры по I век нашей эры. Некоторые были сделаны этрусками, а некоторые римлянами.

Изваяния изображают богов, а также женщин и детей. Одной из самых впечатляющих находок стала бронзовая статуя худого юноши. Её высота – примерно 90 сантиметров. Изваяние со временем покрылось толстым слоем грязи.

[Ада Салви, археолог]:

«Это было похоже на статую хорошо сложенного и мускулистого спортсмена. Но счистив первые слои грязи, мы увидели, что это больной человек с деформированными ногами и позвоночником».

Учёные считают, что к термальным источникам приносили статуи больных людей, чтобы попросить помощи у богов.

[Эмануэле Мариотти, археолог]:

«Мы думали, что найдём обычный курорт, а обнаружили святая святых этой системы, то есть великий священный бассейн, в котором собирались воды источника и куда этруски и римляне приносили необыкновенные дары».

Археологи также нашли 5000 золотых, серебряных и бронзовых монет, изваяния в виде отдельных человеческих органов и разные другие подношения.

Сейчас находки реставрируют. Во второй половине июня их выставят в Квиринальском дворце в Риме. Потом они вернутся в Сан-Кашано-деи-Баньи, где для них откроют специальный музей. А раскопки в тосканском курортном городке продолжатся. Археологи надеются на новые открытия.

Короткая ссылка на эту страницу: