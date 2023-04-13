Итальянские шёлкоткачи выполняют заказы для дворцов и резиденций по всему миру

Этим ткацким станкам больше 200 лет. Они хранятся в музее на курорте Сан-Леучо в Италии. Все..
Дата загрузки: 2023-04-13
В 1798 году этот монарх, огорчённый смертью любимого сына, отдался благотворительности. Он открыл шёлковую фабрику в загородном дворце, который служил ему охотничьей резиденцией.
Рабочие получали хорошую зарплату, для них строили жильё и давали им бесплатное образование. У женщин были такие же привилегии, как у мужчин. На фабрике работали и местные мастера, и зарубежные.
[Андреа Сабелли, владелец шёлковой фабрики]:
«Эта фабрика была своего рода мечтой, потому что король построил вокруг неё небольшой город, где жили 3000 человек, и все они занимались производством шёлка».
Сейчас местные мастера стараются сохранить старинные традиции. В Сан-Леучо до сих пор работает несколько небольших шёлковых фабрик. Шёлк-сырец в основном привозят из Китая, но красят и ткут его здесь. Заказывают ткани клиенты из разных стран.
[Андреа Сабелли, владелец шёлковой фабрики]:
«Мы работаем для всего мира и делаем ткань для разных дворцов, например для Белого дома в Вашингтоне и для Кремля. Мы выполняли заказы для Санкт-Петербурга и для Ватикана. Также поставляли ткань в Квиринальский дворец – резиденцию нашего президента».
Раньше мастерство шёлкоткачества передавали из поколения в поколение. Сейчас ситуация изменилась.
[Ассунта Пеллино, бывшая работница фабрики]:
«Два моих сына, к сожалению, не продолжили семейную традицию, поскольку молодёжь теперь ищет что-то другое. Один уехал в Сиену, а другой стал плотником».
Музей шёлка находится рядом с королевским дворцом в Казерте. Обе достопримечательности включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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