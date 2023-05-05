Роскошь невообразимых масштабов – вот что буквально поразило древних греков, когда они захватили шатёр персидского царя...

«Роскошь и власть: от Персии до Греции»: новая выставка открылась в Британском музее

Роскошь невообразимых масштабов – вот что буквально поразило древних греков, когда они захватили шатёр персидского царя. Это произошло во время греко-персидских войн 2500 лет назад.

Правители Персии не стеснялись показывать своё богатство. Оно отражало их власть и силу. Именно этой теме посвятили новую выставку в Британском музее в Лондоне.

Здесь представлены экспонаты, созданные во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. В их числе венок из дубовых листьев, сделанных из тончайших пластин золота, а также кольца, браслеты и другие украшения.

[Джейми Фрейзер, куратор Британского музея]:

«Роскошь была политическим инструментом в нескольких древних культурах, которые охватывали Балканский полуостров и Ближний Восток вплоть до Центральной Азии».

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Более аскетичные греки посчитали роскошь своих заклятых врагов символом упадка и слабости. По их мнению, победу над сильной Персидской империей им обеспечило то, что сами они вели простую жизнь без излишеств.

[Келли Аккетта Кроу, куратор Британского музея]:

«На самом деле, вся информация о древней Персии, о том, как персы использовали богатство, исходит от греческих историков. И это говорит о некоторой предвзятости, поскольку в то время греки и персы были врагами».

Впрочем, изящные и ослепительно красивые изделия персов не могли не пленить древних греков. Они стали подражать их культуре, создавая похожие творения, только менее роскошные.

На выставке также можно увидеть золотой клад из Панагюриште, найденный в Болгарии в 1949 году. Экспозиция состоит из девяти золотых предметов общим весом более шести килограммов. Они созданы фракийцами.

[Джейми Фрейзер, куратор Британского музея]:

«Восемь этих сосудов – это ритоны. Их использовали для наливания вина. Ещё один сосуд – это чаша для питья. Но главное то, что они демонстрируют связь между роскошью и властью, когда политическая сила проявлялась таким великолепным образом».

Выставка «Роскошь и власть: от Персии до Греции» продлится до середины августа.

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