Неделя дизайна в Берлине снова собрала дизайнеров и художников со всего мира. Это мероприятие проходит с..

Неделя дизайна в Берлине собрала художников со всего мира

Неделя дизайна в Берлине снова собрала дизайнеров и художников со всего мира. Это мероприятие проходит с 2018 года, став важным событием в индустрии.

Ассоциация португальской керамики привезла на мероприятие огромную экспозицию посуды.

Здесь можно увидеть и традиционные работы португальских гончаров, и более современные их вариации.

Крупнейшими экспортёрами керамики считаются Китай и Италия. Однако представитель португальской ассоциации говорит, что его страна составляет им достойную конкуренцию.

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[Мартин Чичорро, представитель Ассоциации португальской керамики]:

«Мы здесь, чтобы продвигать керамику, продвигать наше разнообразие, наше искусство, наследие и культуру. Португальскую керамику используют в современных инсталляциях и современном дизайне. Она подходит для каждого дома, ресторана или отеля в любой точке мира».

Синди Вальдес родом из Перу. Но теперь работает в Берлине, представляя свою традиционную керамику в современном прочтении.

Её работы вдохновлены природными формами и цветами. Часто она черпает вдохновение в перуанском дизайне.

[Синди Вальдес, дизайнер]:

«Наши проекты вдохновлены биоразнообразием и органическими формами. Так мы находим эстетику, которую представляем публике. Например, это вы можете использовать вот так».

При этом все работы Вальдес сделаны с помощью современных методов: они напечатаны на 3D-принтере.

[Синди Вальдес, дизайнер]:

«Это новая техника, что-то новое в керамике. Приятно нести новые технологии людям и обществу. Мы хотим сделать новые формы более доступными».

А это работы дизайнера из Словении. Она показывает традиционные серьги из металлических ниток. Такие делают в городе Идрия на западе страны.

[Бояна Ковачич Землич, дизайнер]:

«Это украшения из металлической нити. Это уникальные украшения из Словении. Называется технология – идрийское кружево. И у нас есть очень известная старая традиционная школа Идрии».

Неделя дизайна в Берлине продлится до 17 мая. Вход на большинство мероприятий и экспозиций – бесплатный.

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