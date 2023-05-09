50 световых инсталляций украсили итальянский город в альпийской долине

Яркие, загадочные и волшебные. В итальянском Брессаноне проходит фестиваль света. Древний городок лежит в альпийской долине..
Дата загрузки: 2023-05-10
[Мас Вегас, дизайнер]:
«Речь идёт о небесной тайне, о том, что происходит в небе, и о чём мы ничего не знаем. Или, возможно, теперь знаем, но раньше не понимали, что это такое».
А эта инсталляция на здании библиотеки демонстрирует цикличность жизни. Что-то может исчезнуть, а потом возродиться.
В этом году фестиваль посвящён миру и окружающей среде. Всё это нашло отражение в работах дизайнеров.
[туристка из Колумбии]:
«Мне очень нравится. Некоторые инсталляции очень хорошие. Можно погрузиться в мысли о природе или просто наслаждаться звуком и светом».
В этом году фестиваль света в Брессаноне проходит в пятый раз. В нём участвуют дизайнеры из разных стран. Они создали почти 50 световых инсталляций.
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