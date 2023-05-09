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50 световых инсталляций украсили итальянский город в альпийской долине

50 световых инсталляций украсили итальянский город в альпийской долине

Яркие, загадочные и волшебные. В итальянском Брессаноне проходит фестиваль света. Древний городок лежит в альпийской долине..

Дата загрузки: 2023-05-10

50 световых инсталляций украсили итальянский город в альпийской долине
Яркие, загадочные и волшебные. В итальянском Брессаноне проходит фестиваль света. Древний городок лежит в альпийской долине у слияния двух рек – Изарко и Риенца. Датский дизайнер Мас Вегас выбрал именно это место для своей композиции под названием «Туманная тайна».

[Мас Вегас, дизайнер]:
«Речь идёт о небесной тайне, о том, что происходит в небе, и о чём мы ничего не знаем. Или, возможно, теперь знаем, но раньше не понимали, что это такое».

А эта инсталляция на здании библиотеки демонстрирует цикличность жизни. Что-то может исчезнуть, а потом возродиться.

В этом году фестиваль посвящён миру и окружающей среде. Всё это нашло отражение в работах дизайнеров.

[туристка из Колумбии]:

«Мне очень нравится. Некоторые инсталляции очень хорошие. Можно погрузиться в мысли о природе или просто наслаждаться звуком и светом».

В этом году фестиваль света в Брессаноне проходит в пятый раз. В нём участвуют дизайнеры из разных стран. Они создали почти 50 световых инсталляций.
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