50 световых инсталляций украсили итальянский город в альпийской долине

Яркие, загадочные и волшебные. В итальянском Брессаноне проходит фестиваль света. Древний городок лежит в альпийской долине..

[Мас Вегас, дизайнер]:

«Речь идёт о небесной тайне, о том, что происходит в небе, и о чём мы ничего не знаем. Или, возможно, теперь знаем, но раньше не понимали, что это такое».

Яркие, загадочные и волшебные. В итальянском Брессаноне проходит фестиваль света. Древний городок лежит в альпийской долине у слияния двух рек – Изарко и Риенца. Датский дизайнер Мас Вегас выбрал именно это место для своей композиции под названием «Туманная тайна».

А эта инсталляция на здании библиотеки демонстрирует цикличность жизни. Что-то может исчезнуть, а потом возродиться.

В этом году фестиваль посвящён миру и окружающей среде. Всё это нашло отражение в работах дизайнеров.

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В этом году фестиваль света в Брессаноне проходит в пятый раз. В нём участвуют дизайнеры из разных стран. Они создали почти 50 световых инсталляций.

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