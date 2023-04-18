«Белорусская IKEA» в Москве вызвала неоднозначную реакцию покупателей

Неоднозначную реакцию вызвал у московских покупателей новый магазин белорусской компании Swed House. На полках товары, похожие на те, что были в «ИКЕА». Есть даже оригинальные, которые продаются под шведским брендом.

В компании говорят, что стремятся походить на «ИКЕА».

[Мамедали Касымов, гендиректор компании Swed House]:

«Да, есть товары и «ИКЕА». Мы продаём. У нас присутствует процентов 15 ассортимента «ИКЕА», оригинальной продукции. Этого никто не запрещал».

Товары сделаны на фабриках России, Беларуси, Китая и Казахстана. Ассортимент небольшой – 800 наименований. Ещё 1300, по данным компании, находятся в разработке. Цены выше, чем были в шведском магазине. Это объясняют небольшим оборотом товаров и падением курса рубля.

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Отделы расположены по принципу лабиринта – так же, как в «ИКЕА», но площадь белорусского магазина небольшая.

[Галина, покупательница]:

«По «ИКЕА» я особо не скучала. Вот этот магазин какой-то немножко странный – одни лабиринты. Пока не понятно что». [Наталья, покупательница]:

«»ИКЕА» не хватало. Этот новый магазин, скажем так, – приятное начало. Приятное начало возвращения того, чего нам не хватало. Надеемся, что ассортимент будет увеличиваться». [покупатель]:

«Всё не должно быть свалено в одну кучу, безусловно. Потому что у «ИКЕА» был к этому определённый подход в плане пространства, в плане того, что там, где была выставлена мебель, на ней можно было посидеть, полежать. У них был свой дизайн-код в плане организаций комнат и прочего».

Также, по словам покупателей, качество некоторых товаров не такое хорошее, как было в «ИКЕА».

Компания Swed House планирует в этом году открыть пять магазинов в Москве. В следующем году хочет охватить регионы.

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