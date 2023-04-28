Потребители в Малайзии и Индонезии обеспокоены сообщениями о канцерогенах в популярной еде. Так, в лапше быстрого..

Лапша с канцерогенами: потребители в Малайзии и Индонезии обеспокоены пищевым скандалом

Потребители в Малайзии и Индонезии обеспокоены сообщениями о канцерогенах в популярной еде. Так, в лапше быстрого приготовления фирмы Indomie со вкусом курицы обнаружили окись этилена.

Indomie – популярный индонезийский бренд, который принадлежит компании Indofood CBP. В Малайзии уже начались проверки его лапши на всех пунктах ввоза. Также малазийские власти призвали компанию отозвать всю свою продукцию.

При этом индонезийский пищевой регулятор сказал, что продукт безопасен для потребления, поскольку соответствует всем стандартам.

В Джакарте, столице Индонезии, потребители выражают смешанную реакцию.

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[житель Индонезии]:

«Это ужасно. Надеюсь, это неправда. Многие индонезийцы любят Indomie, так что надеюсь, что это окажется неправдой».

Некоторые говорят, что будут продолжать есть эту лапшу, несмотря на сообщения.

[жительница Индонезии]:

«Я даю детям Indomie только пару раз в неделю. Я всегда так делала. Несмотря на эти сообщения, мы всё равно будем есть эту лапшу».

Окись этилена вызывает острое отравление, которое может сопровождаться головными болями, рвотой, спазмами и потерей сознания. При этом вещество легко проникает через одежду и обувь, вызывая раздражение кожи.

[жительница Малайзии]:

«Опасно, ведь это популярная и доступная еда, особенно для студентов, дешёвая. Так что мы играем в рулетку с едой. Неизвестно, в какой пачке окажутся канцерогены».

Indofood CBP отказалась от комментариев. Компания имеет более 20 производственных предприятий по всему миру. Её лапша доступна более чем в 100 странах.

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