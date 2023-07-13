Более тысячи человек эвакуируют в пакистанской провинции Пенджаб после того, как в соседней Индии спустили воду..

Более тысячи человек эвакуируют в пакистанской провинции Пенджаб после того, как в соседней Индии спустили воду в реку Сатледж.

Опасность грозит людям, живущим вдоль водоёма – на территории Пакистана река уже вышла из берегов.

[житель затопленной деревни]:

«Мы идём полтора часа. Вдоль набережной вода поднялась на полтора метра. Нам было очень сложно выбраться из деревни с детьми, чтобы спастись». [житель затопленной деревни]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Индия спустила воду в реку, поэтому тут сильное наводнение. Наш урожай уничтожен. Дома тоже затоплены, и ночевать негде. Мы ушли рано утром».

Власти предупредили об опасности затопления, по меньшей мере, девять населённых пунктов в районе Касур.

[Азфар Али Насир, министр провинции Пенджаб]:

«Слава богу, никто пока не погиб. И чтобы этого не произошло, важно принять меры предосторожности, что мы и делаем». [Мохаммад Ризван Ул Хак, помощник комиссара района Касур]:

«Вчера мы эвакуировали 650 человек, и ещё 900 сегодня».

В Индии в результате наводнений, вызванных сезонными муссонными ливнями, погибло уже более 70 человек. Поэтому в стране и спускают лишнюю воду из водохранилищ.

Сатледж – самый крупный приток Инда. В соответствии с Договором о водах Инда Индия имеет права на воды рек Рави, Сатледж и Биас, а Пакистан имеет права на воды Инда, Ченаба и Джелума. Все эти реки текут из Индии в Пакистан. От них зависит 80 процентов пакистанского орошаемого сельского хозяйства.

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