Более тысячи человек эвакуируют в пакистанской провинции Пенджаб после того, как в соседней Индии спустили воду..
Дата загрузки: 2023-07-13
Опасность грозит людям, живущим вдоль водоёма – на территории Пакистана река уже вышла из берегов.
[житель затопленной деревни]:
«Мы идём полтора часа. Вдоль набережной вода поднялась на полтора метра. Нам было очень сложно выбраться из деревни с детьми, чтобы спастись». [житель затопленной деревни]:
«Индия спустила воду в реку, поэтому тут сильное наводнение. Наш урожай уничтожен. Дома тоже затоплены, и ночевать негде. Мы ушли рано утром».
Власти предупредили об опасности затопления, по меньшей мере, девять населённых пунктов в районе Касур.
[Азфар Али Насир, министр провинции Пенджаб]:
«Слава богу, никто пока не погиб. И чтобы этого не произошло, важно принять меры предосторожности, что мы и делаем». [Мохаммад Ризван Ул Хак, помощник комиссара района Касур]:
«Вчера мы эвакуировали 650 человек, и ещё 900 сегодня».
В Индии в результате наводнений, вызванных сезонными муссонными ливнями, погибло уже более 70 человек. Поэтому в стране и спускают лишнюю воду из водохранилищ.
Сатледж – самый крупный приток Инда. В соответствии с Договором о водах Инда Индия имеет права на воды рек Рави, Сатледж и Биас, а Пакистан имеет права на воды Инда, Ченаба и Джелума. Все эти реки текут из Индии в Пакистан. От них зависит 80 процентов пакистанского орошаемого сельского хозяйства.
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