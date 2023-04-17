Тюльпаны снова цветут в нидерландском саду «Кёкенхоф»

Тюльпаны снова радуют глаз яркими и насыщенными цветами. А это означает, что нидерландский ботанический сад «Кёкенхоф»..
Дата загрузки: 2023-04-18
Но в этом году каждый день сюда будут пускать примерно на 20 тысяч посетителей меньше. Это изменение призвано улучшить впечатления тех, кому удастся попасть внутрь.[Йерун Дейстер, директор ботанического сада]:
«До COVID в некоторые дни у нас в парке было по 60 000 человек. Это слишком много. Итак, мы решили, что будем пускать не больше 40 000 в день. Мусора будет меньше, и для парка это лучше».
Но тюльпаны можно увидеть не только здесь, но и на фермерских полях по всей стране. Арьян Смит унаследовал угодья к северу от Амстердама от своего отца 20 лет назад. Сегодня, как и тогда, выращивает на своих 14 гектарах земли до 100 тысяч тюльпанов за сезон.
При этом сами методы изменились. В последнее десятилетие Смит постепенно модернизировал производство, сократил использование химикатов, установил систему повторного использования воды и около 35% энергии получает с помощью солнечных батарей.[Арьян Смит, фермер]:
«15-20 лет назад мы использовали некоторые химические вещества, но сейчас мы сократили их использование примерно на 80%. Это означает, что мы делаем довольно хорошие шаги».
Между тем, в «Кёкенхофе» высажено около семи миллионов луковиц тюльпанов самых разных сортов.[Йерун Дейстер, директор ботанического сада]:
«У нас есть ранние тюльпаны, есть те, которые цветут в середине сезона. Последняя треть – более поздние тюльпаны. Так что каждую неделю у нас в саду открывается новая картина».
Посетители стекаются сюда со всего мира.[Ширли Людвиг, туристка из США]:
«Мы очень рады просто быть вместе, но это место такое потрясающее. Цветы прекрасны». [Пегги Лау, туристка из Гонконга]:
«Я здесь уже второй раз, поскольку очень люблю цветы».
Сезон цветения в саду продолжается с 23 марта по 14 мая.
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