Тюльпаны снова цветут в нидерландском саду «Кёкенхоф»

Тюльпаны снова радуют глаз яркими и насыщенными цветами. А это означает, что нидерландский ботанический сад «Кёкенхоф»..

Тюльпаны снова радуют глаз яркими и насыщенными цветами. А это означает, что нидерландский ботанический сад «Кёкенхоф» открыл свои двери для посетителей.

Но в этом году каждый день сюда будут пускать примерно на 20 тысяч посетителей меньше. Это изменение призвано улучшить впечатления тех, кому удастся попасть внутрь.

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[Йерун Дейстер, директор ботанического сада]:«До COVID в некоторые дни у нас в парке было по 60 000 человек. Это слишком много. Итак, мы решили, что будем пускать не больше 40 000 в день. Мусора будет меньше, и для парка это лучше».

Но тюльпаны можно увидеть не только здесь, но и на фермерских полях по всей стране. Арьян Смит унаследовал угодья к северу от Амстердама от своего отца 20 лет назад. Сегодня, как и тогда, выращивает на своих 14 гектарах земли до 100 тысяч тюльпанов за сезон.

При этом сами методы изменились. В последнее десятилетие Смит постепенно модернизировал производство, сократил использование химикатов, установил систему повторного использования воды и около 35% энергии получает с помощью солнечных батарей.

[Арьян Смит, фермер]:«15-20 лет назад мы использовали некоторые химические вещества, но сейчас мы сократили их использование примерно на 80%. Это означает, что мы делаем довольно хорошие шаги».

Между тем, в «Кёкенхофе» высажено около семи миллионов луковиц тюльпанов самых разных сортов.

[Йерун Дейстер, директор ботанического сада]:«У нас есть ранние тюльпаны, есть те, которые цветут в середине сезона. Последняя треть – более поздние тюльпаны. Так что каждую неделю у нас в саду открывается новая картина».

Посетители стекаются сюда со всего мира.

[Ширли Людвиг, туристка из США]:«Мы очень рады просто быть вместе, но это место такое потрясающее. Цветы прекрасны». [Пегги Лау, туристка из Гонконга]:«Я здесь уже второй раз, поскольку очень люблю цветы».

Сезон цветения в саду продолжается с 23 марта по 14 мая.

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