Вместо магазина Zara в Москве появился новый бренд

На месте флагманского магазина Zara в центре Москвы открылся другой, под брендом Maag. На четырёх этажах..

На месте флагманского магазина Zara в центре Москвы открылся другой, под брендом Maag. На четырёх этажах расположились отделы мужской, женской и детской одежды.

[Ольга, покупательница]:

«Прекрасно. Наконец-то. Дождались. Наш любимый бренд вернулся. Цены очень хорошие. Всё как раньше. Всё супер».

Цены чуть выше, чем были у Zara. Но покупатели довольны. Качество тоже в основном всех устраивает.

[Алик Петросян, покупатель]:

«В целом у Zara, у Maag были конкуренты. Но я бы не сказал, что сейчас есть конкуренты, с которыми можно было бы соперничать наравне. Потому что те конкуренты, которые остались, у них ценовой сегмент выше, а качество не соответствует».

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Бренд Zara принадлежит испанской компании Inditex. Она приостановила деятельность в России в начале марта прошлого года. Вскоре представители компании объявили, что закроют все магазины. Их было более 500. Также бренд прекратил интернет-продажи для россиян. В октябре российский бизнес Zara выкупила ливанская компания Daher Group.

Пока в магазине Maag нет обуви и аксессуаров. Однако обещают, что они обязательно будут в продаже. В ближайшее время в разных российских городах должны открыться более 60 магазинов Maag.

Кроме того, вместо других магазинов Inditex, таких как Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti, откроются новые под названиями Dub, Ecru и Vilet.

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