Суд США вернул к рассмотрению иск приверженцев Фалуньгун против технологической компании Cisco

Иск против американской технологической компании Cisco Systems вернули к рассмотрению. Так постановил 9-й окружной апелляционный суд..

Иск против американской технологической компании Cisco Systems вернули к рассмотрению. Так постановил 9-й окружной апелляционный суд США.

Его ещё в 2011 году подала группа приверженцев Фалуньгун – практики медитации и совершенствования, которую подвергают гонениям китайские власти. Истцы обвинили американскую компанию в предоставлении компартии Китая технологии для создания обширной сети наблюдения. Её использовали для слежки за практикующими Фалуньгун. По мнению истцов, действия Cisco привели к последующим арестам и пыткам людей.

В 2014 году американский районный суд отклонил этот иск. Теперь же его снова будут рассматривать.

Китайская компартия развернула масштабные репрессии в отношении Фалуньгун ещё в 1999 году. Они продолжаются по сей день и включают произвольные аресты, пытки в заключении и даже извлечение органов у живых людей.

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Группа истцов включает 13 китайских приверженцев Фалуньгун и одного американского. Иск подали в отношении двух бывших руководителей Cisco: председателя совета директоров корпорации Джона Чемберса и регионального вице-президента из Китая Фреда Чунга.

Суд восстановил иск в соответствии с Законом о правонарушениях в отношении иностранных граждан. Апелляционная коллегия отметила, что истцы обоснованно обвиняют Cisco в содействии, которое оказало существенное влияние на нарушения международного права. Так, по мнению судей, Cisco было известно о цели компартии использовать технологию «Золотой щит» для преследования Фалуньгун.

Эта технология представляет собой систему наблюдения, которая может отслеживать деятельность человека в Интернете в режиме реального времени. Она также создаёт подробные и постоянно обновляемые профили пользователей, и китайские сотрудники службы безопасности могут найти людей в любой точке страны. Собираемая информация включает местонахождение, данные о семье и контакты человека.

По словам одного из адвокатов истцов, это дело показывает, что американские компании и их руководители не могут безнаказанно способствовать нарушениям прав человека в Китае и будут привлечены к ответственности.

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