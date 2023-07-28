Всё более частые взрывы электровелосипедов в США заставляют пересмотреть законы

Луис Перес ездит по улицам Нью-Йорка на электровелосипеде с литий-ионным аккумулятором. Он работает курьером. Поскольку педали..
Дата загрузки: 2023-07-28
[Луис Перес, курьер]:
«Я работаю с 6 утра до 10:30 вечера – почти 14-15 часов».
В Нью-Йорке по улицам колесит около 65 тысяч курьеров на велосипедах. И литий-ионные батареи в них вызывают всё больше беспокойства. Особенно, дешёвые китайские модели.
Только за первые шесть месяцев этого года городская пожарная служба отреагировала более чем на 100 пожаров из-за литий-ионных аккумуляторов. В результате них погибло 13 человек.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали множество возгораний.
[Лаура Кавана, комиссар пожарной службы]:
«Поскольку в них большой заряд, когда они загораются, то действительно взрываются. Часто мы говорим: должны работать детекторы дыма. Это даёт достаточно времени, чтобы выбраться. Но в этом случае времени будет недостаточно, если нечто подобное взорвётся в вашем коридоре».
Скоро Комиссия по безопасности потребительских товаров США проведёт слушания по этой теме в Вашингтоне. Ожидается, что она создаст новые законы, которые будут регулировать отрасль.
[Лаура Кавана, комиссар пожарной службы]:
«Они могут установить стандарты для любых потребительских устройств, и это действительно то, что мы хотим здесь видеть».
Прямого запрета на электровелосипеды вводить не будут. Однако теперь все продавцы сначала должны будут сертифицировать их в независимой компании по проверке безопасности.
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