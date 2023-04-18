В Непале община неварцев празднует Новый год

Громкой музыкой встречают Новый год в непальском древнем городе Бхактапур. Это праздник местной общины неварцев. Рядом..

Громкой музыкой встречают Новый год в непальском древнем городе Бхактапур. Это праздник местной общины неварцев.

Рядом с храмом Балкумари одна за другой шествуют маленькие колонны. Люди несут паланкины со статуэтками божеств. Всего их 32. Участники шествия и зрители бросают друг в друга красный порошок. Эта традиция напоминает индийский праздник красок «Холи».

[участник фестиваля]:

«Фестиваль начинается с празднования Нового года. В первый день торжества проходят в городе, а во второй – в храме Балкумари. Он для нас важное место».

Новый год у неварцев начинается не в полночь, а с восходом солнца. А перед этим они разжигают костры, куда бросают старые и ненужные вещи. Вместе с ними сгорают все прошлые проблемы. Затем начинается празднование.

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Неварцы населяют долину Катманду в Непале. Этот народ известен богатой и развитой культурой. В древности неварцы преуспевали в искусстве, архитектуре, литературе и медицине, а также в других сферах деятельности.

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