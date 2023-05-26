Непальский шерпа взошёл на Эверест в рекордный 28-й раз

Непалец Кари Рита Шерпа покорил Эверест в 28-й раз. Это рекорд среди всех альпинистов. 53-летний мужчина..
Дата загрузки: 2023-05-26
[Ками Рита Шерпа, альпинист]:
«Если здоровье позволит, я продолжу восхождения в следующем году».
Ками достиг вершины самой высокой горы мира в 8 тысяч метров во вторник. Затем он на вертолёте вернулся в Катманду, где его встретили как героя.
При этом последнее восхождение было для него вторым за неделю.
Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году. С тех пор он делал это каждый год за исключением 2014, 15 и 20 годов, когда гора по разным причинам была закрыта.
[Ками Рита Шерпа, альпинист]:
«Я делаю это не ради рекордов, а чтобы продвигать туризм в Непале».
Шерпы живут в районе Эвереста и нескольких других вершин и известны своими навыками альпинизма. Они зарабатывают на жизнь в основном тем, что водят иностранцев на Эверест и другие горы Гималаев.
Сезон восхождений заканчивается в мае. На него Непал выдал рекордные 478 разрешений. После этого, как ожидается, начнутся муссонные дожди.
До вершили в этом сезоне добрались сотни альпинистов. При этом 11 погибли, а трое – пропали без вести.
Отметим, что недавно на Эверест поднялся британский альпинист Кентон Кул. Для него это было 17 восхождение, что стало рекордом среди иностранцев.
Альпинизм – ключевой источник занятости и дохода для Непала. Здесь находится восемь из 14 самых высоких вершин мира.
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