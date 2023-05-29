Праздник воды отметила община неваров в Непале

В непальском городе Бхактапур пришло время чистить колодцы, ремонтировать колонки и приводить в порядок другие источники..

В непальском городе Бхактапур пришло время чистить колодцы, ремонтировать колонки и приводить в порядок другие источники воды. Так здесь отмечают «Ситхи Накха». Это традиционный праздник неваров – самой многочисленной группы населения в Бхактапуре.

[житель Бхактапура]:

«»Ситхи Накха» – древний праздник. Раньше люди вёдрами вычерпывали воду из колодцев или других водных резервуаров. Потом спускались вниз по шесту, на котором были подвешены корзины. Сейчас используют лестницы».

«Ситхи Накха» – религиозный праздник, посвящённый индуистскому божеству.

[житель Бхактапура]:

«Это очень важный праздник для неваров. В этот день в каждом доме готовят бара (неварское блюдо из чечевицы) и чатамари (блюдо из рисовой муки)».

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«Ситхи Накха» отмечают незадолго до сезона муссонных дождей. В это время воды в колодцах остаётся немного, поэтому их удобнее чистить.

У традиции готовить праздничные блюда тоже есть веская причина. Такая еда богата белками, углеводами и железом и помогает укрепить иммунитет. Это необходимо в сезон дождей, когда распространяются инфекционные заболевания.

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