Праздник воды отметила община неваров в Непале

В непальском городе Бхактапур пришло время чистить колодцы, ремонтировать колонки и приводить в порядок другие источники..
Дата загрузки: 2023-05-29
В непальском городе Бхактапур пришло время чистить колодцы, ремонтировать колонки и приводить в порядок другие источники воды. Так здесь отмечают «Ситхи Накха». Это традиционный праздник неваров – самой многочисленной группы населения в Бхактапуре.
[житель Бхактапура]:
«»Ситхи Накха» – древний праздник. Раньше люди вёдрами вычерпывали воду из колодцев или других водных резервуаров. Потом спускались вниз по шесту, на котором были подвешены корзины. Сейчас используют лестницы».
«Ситхи Накха» – религиозный праздник, посвящённый индуистскому божеству.
[житель Бхактапура]:
«Это очень важный праздник для неваров. В этот день в каждом доме готовят бара (неварское блюдо из чечевицы) и чатамари (блюдо из рисовой муки)».
«Ситхи Накха» отмечают незадолго до сезона муссонных дождей. В это время воды в колодцах остаётся немного, поэтому их удобнее чистить.
У традиции готовить праздничные блюда тоже есть веская причина. Такая еда богата белками, углеводами и железом и помогает укрепить иммунитет. Это необходимо в сезон дождей, когда распространяются инфекционные заболевания.
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