В Нью-Йорке арестовали двоих за создание «секретного полицейского участка» Китая

Полиция США арестовала двух жителей Нью-Йорка за организацию китайского «секретного полицейского участка» в чайнатауне Манхэттена. Предполагается,..

Полиция США арестовала двух жителей Нью-Йорка за организацию китайского «секретного полицейского участка» в чайнатауне Манхэттена. Предполагается, что его использовали для преследования Пекином американских диссидентов.

61-летнему Лу Цзяньвану и 59-летнему Чэнь Цзиньпину предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконно и без уведомления действовать в качестве агентов властей КНР и препятствовать правосудию. Оба освобождены под залог после первой явки в федеральный суд Бруклина.

Министерство юстиции США активизирует расследование так называемых «транснациональных репрессий» для запугивания диссидентов из Китая, Ирана и других стран.

Главный прокурор Бруклина сказал журналистам, что правительство США не будет мириться с преследованием демократических активистов, ищущих убежища в этой стране.

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Лу и Чэнь – граждане США. По данным прокуратуры, они возглавляют некоммерческую организацию, которая называет своей миссией предоставление места для встреч приезжих из китайской провинции Фуцзянь.

Обвиняемые признались ФБР, что удалили свою переписку с китайскими чиновниками.

Представитель китайских уйгуров, которые в Китае подвергаются гонениям, сказал, что аресты нужно было произвести ещё давно.

[Нури Туркел, американо-уйгурский адвокат]:

«Правоохранительные органы, политики, правительства в различных странах несколько неохотно принимают меры. А ведь такие люди угрожают благополучию американских граждан, пытаясь подвергать цензуре и запугивать тех, кто имеет критическую точку зрения по отношению к компартии Китая. Так что это позитивный шаг в правильном направлении».

В понедельник прокуратура также обнародовала обвинения против 34 китайских чиновников, которые управляли «фермой троллей» и преследовали диссидентов в Интернете. В том числе срывали их встречи на технологических платформах США.

Они также добавили восемь китайских чиновников в качестве ответчиков по делу 2020 года. В рамках него бывшего руководителя Zoom в Китае обвиняют в срыве видеовстреч, посвящённых протестам на площади Тяньаньмэнь 1989 года.

Все обвинения выдвинули заочно.

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