Правящая партия Греции празднует победу на парламентских выборах

Тысячи людей собрались у штаб-квартиры консервативной партии «Новая демократия» в Афинах. Они приветствуют действующего премьера и..

Тысячи людей собрались у штаб-квартиры консервативной партии «Новая демократия» в Афинах. Они приветствуют действующего премьера и лидера политической силы Кириакоса Мицотакиса, который одержал уверенную победу на парламентских выборах в воскресенье.

У него более 40% голосов избирателей. При этом у леворадикальной СИРИЗЫ, которая правила в Греции с 2015 по 19-й год, – чуть более 20%.

Впрочем, такой отрыв всё же не позволит «Новой демократии» самостоятельно сформировать правительство. Ей потребуется коалиция.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«У нас есть скромное обязательство выступать вперёд. Вместе мы снова вступим в битву во время следующих выборов. Так решили граждане Греции в отношении «Новой демократии». Это также подтвердили цифры».

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Согласно прогнозам, правящая партия в следующем парламенте получит 145 кресел. До абсолютного большинства ей не хватает шести.

Впрочем, её сторонники всё равно рады.

[сторонник «Новой демократии»]:

«Я в восторге, не ожидал такого хорошего результата. Но в целом он логичен. Люди видят, что они продуктивны и работают на будущее страны». [сторонник «Новой демократии»]:

«Я очень счастлив. Это показывает, что в стране снова будет стабильность».

Президент Греции Катерина Сакелларопулу даст трём ведущим партиям – «Новой демократии», СИРИЗЕ и социалистической ПАСОК – по очереди по три дня на формирование коалиционного правительства.

Если все они потерпят неудачу, Сакелларопулу назначит временное правительство для подготовки новых выборов примерно через месяц.

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