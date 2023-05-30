В Непале отмечают 70-ю годовщину первого восхождения на Эверест

Торжественная музыка и многотысячный парад. В столице Непала празднуют 70-ю годовщину первого восхождения на Эверест. Высочайшую..

Торжественная музыка и многотысячный парад. В столице Непала празднуют 70-ю годовщину первого восхождения на Эверест. Высочайшую вершину Земли в мае 1953 года покорили новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей.

[Пасанг Лхаму, альпинистка]:

«Мы празднуем это каждый год, но в этот раз подготовлена специальная программа, посвящённая 70-летию первого восхождения на гималайскую гору. Праздник проходит не только в Катманду, но и по всей стране. Мы, непальцы, гордимся этим событием».

Высота Эвереста – 8848 метров. Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей совершили восхождение, используя кислородные аппараты. Также в экспедиции участвовали трое других альпинистов, но они поднялись только до высоты 8500 метров, а потом вернулись в лагерь.

Хиллари и его спутник пробыли на вершине Эвереста 15 минут. Новозеландец сфотографировал проводника и водрузил на горе флаг.

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К настоящему времени на Эверест совершено более 9000 восхождений. Многие альпинисты поднимаются повторно. Маршруты используют разные: с южной – непальской – стороны и с северной – тибетско-китайской. Некоторые прокладывают свои маршруты.

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