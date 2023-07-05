После 35 лет одиночества слониха обрела друзей

Слониха Мунди осиротела в раннем возрасте, и её содержали в неволе шесть лет. Затем продали в зоопарк в Пуэрто-Рико. Слониха прожила в зоопарке 35 лет. Она была в плохом состоянии, поэтому её решили перевезти в заповедник.



Заповедник Elephant Aid International в американском штате Джорджия спасает слонов, долго проживших в неволе. Туда и привезли 41-летнию Мунди.



В заповедники живут слоны Бо и Тарра. Сначала Мунди поселили в отдельном вольере. При этом слоны видели другу друга. Кэрол Бакли, основатель и генеральный директор Elephant Aid International, рассказала: «Тарра меня сегодня очень удивила. Я хотела покормить Мунди и Тарру так, чтоб они видели друг друга. Дала еду Тарре, а она взяла её и принесла прямо к ограде, чтобы есть рядом с Мунди. Думаю, это очень хорошо». Мунди любит ананасы, арбузы и брокколи.



Слоны бродят по участку площадью три квадратных километра. Они быстро нашли общий язык. Тарра сразу же стала старшей сестрой и наставницей Мунди, а Бо – её товарищем по играм. Они проводят много времени вместе.



На территории убежища есть большой грязевой вал, холмы, родниковые озёра, лес, пастбища и речки. Для слонов построен сарай, где можно спать в прохладную погоду. Там песчаный пол, чтобы у них не было артрита и других болезней. В неволе слоны большую часть времени стоят на бетонном полу в клетке и поэтому болеют.





Слоны – умные и общительные животные. Они бурно реагируют на воссоединение с сородичами, рождение детёныша или смерть того, кто им близок. У слонов сложные эмоции. Эта чувствительность – одна из причин, по которой заповедник закрыт для случайных посетителей.



«Слоны могут общаться друг с другом на расстоянии. Они чувствуют вибрацию и энергию, которые передаются по воздуху и земле. Это одна из причин, почему мы не пускаем посетителей. Я не могу контролировать энергию людей. Я могу сказать, как надо вести себя: оставаться спокойными и любящими, не говорить: «О, бедняжка», потому что слоны всё это чувствуют», – пояснила Кэрол Бакли.



Кэрол Бакли решила создать заповедник в Джорджии после знакомства с Таррой в 1974 году, когда слонихе было меньше года. Прежний хозяин Тарры использовал её для рекламы магазина по продаже шин. Сейчас в заповеднике может жить до десяти слонов. Наблюдать за жизнью животных в режиме реального времени можно с помощью веб-камер.

