Непальский ветеран без ног покорил Эверест и установил рекорд

Ветеран войны без ног поднялся на высочайшую вершину Земли и стал рекордсменом. Непалец Хари Будха Магар..
Дата загрузки: 2023-05-24
Ветеран войны без ног поднялся на высочайшую вершину Земли и стал рекордсменом. Непалец Хари Будха Магар – первый человек в мире с ногами, ампутированными выше колена, который покорил Эверест.
[Хари Будха Магар, альпинист-рекордсмен]:
«Завершив восхождение на Эверест, я сказал: да, мы сделали это! И я обнимал своих проводников и плакал, как ребёнок, потому что был счастлив».
43-летний непалец поднялся на Эверест на протезах. Его сопровождали пятеро шерпов. Мировой рекорд подтвердил Департамент туризма Непала.
Магар родился в предгорьях Гималаев на западе Непала. В 99-м году пошёл на службу в британскую армию. В 2010-м потерял ноги, наступив на самодельное взрывное устройство в Афганистане.
Мужчина говорит, что много страдал из-за своей инвалидности. Покорив Эверест, он хочет вдохновить людей никогда не падать духом.
[Хари Будха Магар, альпинист-рекордсмен]:
«Я просто сосредотачиваюсь на том, что мне нравится и что нужно сделать. Вот и всё. Шаг за шагом мы сможем подняться на Эверест».
В 2017 году непалец покорил другую вершину в Гималаях. Её высота – более 6400 метров.
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