Игры индейцев тупи-гуарани провели в Бразилии

Почувствовать себя индейцем и поиграть в спортивные игры коренных народов предлагают в бразильском городе Перуиби. Здесь..
Дата загрузки: 2023-04-28
Почувствовать себя индейцем и поиграть в спортивные игры коренных народов предлагают в бразильском городе Перуиби. Здесь впервые проходят игры народа тупи-гуарани.
В соревнованиях участвуют люди разных национальностей. Они состязаются в борьбе, стрельбе из лука, переноске брёвен и других дисциплинах. За три дня свои силы и умение продемонстрировали более тысячи человек.
[Ава Тенондегуа дус Сантуш, вождь племени]:
«Мы счастливы, поскольку для нас важно поделиться знаниями о нашей культуре. Это часть нашей жизни. Мы рады рассказать о нашем спорте, чтобы люди могли лучше понять коренных жителей».
В этнической группе тупи-гуарани насчитывается 150 тысяч человек. В неё входят разные народности индейцев. В бразильском штате Сан-Паулу живёт примерно 400 представителей тупи-гуарани. Они населяют одиннадцать деревень.
Проведение игр помогает сохранять самобытность коренных народов Бразилии.
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