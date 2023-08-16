Велосипеды на водородном топливе появились в Бразилии

Этот велосипед поможет Бразилии протестировать потенциал водородных технологий в стране. Проект запустили вместе с немецкими партнёрами...

Этот велосипед поможет Бразилии протестировать потенциал водородных технологий в стране. Проект запустили вместе с немецкими партнёрами. На первом этапе в Рио-де-Жанейро запускают прокат двух электровелосипедов с водородным топливным элементом, который заменил обычный аккумулятор.

[Андреа Сантус, координатор проекта]:

«Идея в том, чтобы сделать весь транспорт экологичным и показать технические возможности для передвижения людей в городских условиях. В том числе это экологичный велосипед, в котором нет аккумулятора с редкоземельными металлами». [Йоахим Шемель, заместитель генерального консула Германии]:

«Как всем известно, зелёный водород – энергетика будущего. И у Бразилии больше всего возможностей производить экологически чистый водород».

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Впрочем, специалисты отмечают, что пока без двигателей внутреннего сгорания и электромоторов не обойтись.

[Маркус Франке, координатор проекта]:

«Водород не решит всех проблем. Он подходит для конкретных проектов, включая производство велосипедов. Хотя этот транспорт кажется незначительным, но передвижение на нём очень важно для жителей многих городов».

На одной заправке велосипед может проехать до 150 километров. Авторы проекта говорят, что такая техника будет служить годами, не ломаясь.

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