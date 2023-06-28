Жители Бразилии массово увлеклись хождением на ходулях

Жители Рио-де-Жанейро пристёгивают ходули, чтобы принять участие в мастер-классе. Но, чтобы встать прямо, нужна помощь. Ходьбе..

Жители Рио-де-Жанейро пристёгивают ходули, чтобы принять участие в мастер-классе. Но, чтобы встать прямо, нужна помощь. Ходьбе на ходулях обучаются люди всех возрастов.

На занятия приходят в парк «Фламенго». Собирается до 50 человек. Урок проводит Ракель Поти. Она объездила весь мир и обучила более 1500 человек.

[Ракель Поти, преподаватель хождения на ходулях]:

«Когда я приехала в Рио, здесь был только один мастер по изготовлению ходулей. Сейчас их семь. Многие говорят, что начали делать ходули из-за спроса, который создала наша мастерская. Раньше новые ходулисты в городе искали ходули и не могли их найти».

Приходят учиться и дети. Они готовятся к фестивалям, которые проходят в июле и августе.

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[Алиса Роману, маленькая ученица]:

«В первый раз кажется, что это трудно. Но когда начинаешь ходить, то понимаешь, что это легко».

Детский мастер-класс проводит школьная учительница Кла Кла Пачеко. Она училась у Ракель. В рамках обучения женщина включает игры на ходулях. Например, перегонки с лимоном на ложке.

[Кла Кла Пачеку, преподаватель мастер-класса для детей]:

«В 2019 году я создала проект «Ходули для детей». Я рассматриваю ходули, как древнюю игрушку, которую нужно передавать из поколения в поколение».

Поти репетирует с ходулистами в костюмах. Обычно они принимали участие только в карнавальном шествии. Но последние два года – и в зимних фестивалях, которые совпадают с июльскими школьными каникулами.

В Рио-де-Жанейро после всех тренировок провели первый в истории парад ходулистов. По улицам города прошло примерно 40 участников.

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