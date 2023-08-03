Останки, возможно, самого тяжёлого животного планеты нашли в Перу

Это изображение животного, которое, возможно, было самым тяжёлым из когда-либо живущих на планете. Исследователи описали новый..

Это изображение животного, которое, возможно, было самым тяжёлым из когда-либо живущих на планете.

Исследователи описали новый вид, который назвали «колоссальным китом из Перу».

Окаменелости древнего существа обнаружили в пустыне Ика – регионе, который когда-то был под водой и славится морскими останками.

Костям кита 39 миллионов лет. Каждый позвонок весит более 100 килограммов, а рёбра – длиной почти 1,4 метра.

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[Альберто Колларета, палеонтолог]:

«Это невероятно. Где-то в глубине сознания остаётся мысль, что это какая-то шутка. Кто-то просто всё это подстроил, чтобы над нами подшутить. Это не похоже ни на что, что я видел ранее. Вес позвонков поражает».

Кости впервые обнаружили более десяти лет назад. Международная команда потратила годы, выкапывая их со стороны крутого скалистого склона. В итоге извлекли 13 позвонков, четыре ребра и бедренную кость.

Потом исследователи использовали 3D-сканеры для изучения поверхности костей и просверлили их, чтобы заглянуть внутрь.

Благодаря моделированию оценили вес и размер кита. Предполагается, что древний гигант весил до 375 тонн. Частично благодаря тому, что его кости намного плотнее и тяжелее, чем у синего кита.

[Ханс Тевиссен, палеонтолог]:

«Просто интересно увидеть такое гигантское животное, которое так отличается от всего того, что мы знаем».

Авторы считают, что сверхплотные кости позволяли киту проводить время на мелководье.

Его можно сравнить с современными ламантинами, у которых также тяжёлые кости, позволяющие им держаться близко ко дну.

Впрочем, без черепа сложно понять, что ел кит, чтобы поддерживать такую огромную массу. Возможно, собирал пищу на морском дне или поедал тонны криля и других крошечных морских существ.

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