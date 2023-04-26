Крокодилы, капибары, олени и ягуары – это лишь малая часть богатой фауны заповедника «Ато-ла-Аврора» в колумбийском..

Как ягуары, крокодилы и капибары помогают Колумбии отказываться от нефти

Крокодилы, капибары, олени и ягуары – это лишь малая часть богатой фауны заповедника «Ато-ла-Аврора» в колумбийском департаменте Касанаре. Раньше экономика региона была основана на добыче нефти, а теперь от неё постепенно отказываются.

Нефтяную отрасль сменяет экотуризм. Сюда приезжают наблюдать за птицами, рептилиями и млекопитающими. В заповеднике действует проект по сохранению ягуаров. Сейчас их здесь уже более 60.

[Хорхе Барраган, владелец заповедника]:

«Некоторые ягуары рождаются, вырастают, а потом уходят. Это самцы. Самки обычно остаются. У нас важный проект».

В департаменте открывается всё больше туристических агентств. Они приглашают на экскурсии колумбийских и зарубежных путешественников.

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[Людовик Бертель, глава турагентства]:

«В основном я работаю с небольшими группами туристов. Они приезжают в Колумбию, чтобы познакомиться с людьми и открыть для себя эксклюзивные места, подобные этому заповеднику».

«Ато-ла-Аврора» – один из 115 природных заповедников в Касанаре. В них насчитываются сотни видов птиц и животных.

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