Ультрамарафонец запер себя на 15 дней в стеклянном кубе

Болгарский ультрамарафонец Краси Георгиев собирается 15 дней провести в стеклянном кубе посреди парка в Софии. Так..

Болгарский ультрамарафонец Краси Георгиев собирается 15 дней провести в стеклянном кубе посреди парка в Софии. Так он хочет собрать деньги на благотворительность.

Собранные средства пойдут на лечение самых разных зависимостей у детей и подростков: к алкоголю, наркотикам, компьютерам и телефонам, а также энергетическим напиткам.

Стеклянный куб установили на постаменте перед Национальным дворцом культуры в Софии. У Георгиева внутри будут только кровать и беговая дорожка. Ни книг, ни гаджетов взять с собой будет нельзя.

[Краси Георгиев, ультрамарафонец]:

«15 дней я буду заперт внутри. С внешним миром буду общаться всего 30 минут в день: просто отвечать на вопросы. Одна из причин, по которой я это делаю, — благотворительность. Деньги, которые мы заработаем, пойдут на профилактику и лечение пагубных привычек. Мы говорим о наркотиках, о цифровой зависимости, обо всём, к чему могут пристраститься дети и молодые люди».

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Спортсмен говорит, что это для него не физический, а психологический эксперимент.

[Краси Георгиев, ультрамарафонец]:

«Я не знаю, что со мной произойдёт, потому что я никогда этого не делал. И мне будет очень некомфортно взаперти в коробке».

Георгиев также известен как мотивационный коуч и меценат. Он пробежал уже 30 ультрамарафонов по всему миру: от Арктики до Камбоджи.

На его счету гонка в калифорнийской Долине смерти длиной 217 километров. А в 2019 году Георгиев пробежал 1200 километров через Болгарию, Северную Македонию и Албанию, чтобы призвать правительства построить лучшую инфраструктуру.

Отметим, что в 2003 году американский иллюзионист Дэвид Блейн провел 44 дня в прозрачном ящике, подвешенном над берегом Темзы в Лондоне. Всё это время он пил только воду. Впрочем, такой экстремальный опыт вызвал со стороны СМИ и общественности больше критики, чем одобрения.

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