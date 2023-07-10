Женщина во время урагана спасла 97 собак

Эта история произошла в 2019 году, когда на Багамские острова обрушился ураган «Дориан». Его отнесли к пятой наивысшей категории по шкале ураганов. Во время стихийного бедствия Челла Филлипс приютила 97 бездомных собак.



«Либо оставить собак на улице, чтобы они сами выживали… либо что-то с этим делать. Я просто хотела, чтобы собаки были в безопасности. Меня меньше всего волновал временный хаос в моём доме», – рассказала Челла. Собаки разбрелись по всему дому и добрались до спальни. Челла описала это как «безумие», но все «уважали» её кровать и «никто не осмелился запрыгнуть».



«Мы пережили напряжённую ночь. Воду откачивали три насоса, через час работы они сгорели. Мы вычерпывали воду вёдрами. Все службы не работали, все телевизоры сгорели от молний, так что больные собаки остались без мультфильмов. Мой брат спал всего час, а я вовсе не спала: сушила дом и ухаживала за перепуганными собаками», – вспоминает женщина.

Люди, узнав её историю, привезли ящики, которые Челла использовала для размещения напуганных и больных собак.

Челла основательница организации «Безмолвные собаки Нассау, Багамы». За последние четыре года организация спасла примерно 1000 животных.