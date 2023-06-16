Не менее 15 человек погибли и десять пострадали в результате аварии в канадской провинции Манитоба. ДТП..

Фура врезалась в микроавтобус в Канаде: 15 человек погибли и 10 пострадали

Не менее 15 человек погибли и десять пострадали в результате аварии в канадской провинции Манитоба. ДТП произошло на пересечении двух дорог недалеко от города Карберри. Фура врезалась в микроавтобус, который обычно перевозит пожилых людей и инвалидов. Пассажиры ехали в местное казино.

[Роб Хилл, представитель полиции]:

«Я могу подтвердить, что автобус, перевозивший примерно 25 человек, столкнулся с грузовиком на пересечении шоссе 1 и шоссе 5. Пассажиры автобуса были из Дофина и близлежащих районов. Большинство пассажиров – пожилые люди. Мы подтвердили гибель 15 человек в результате этого столкновения».

У большинства пострадавших черепно-мозговые травмы и переломы. Оба водителя живы и находятся в больнице. Ни один не взял вину на себя.

[Роб Лоусон, представитель полиции]:

«Полиция Манитобы направила специалистов по автотехнической экспертизе и судебно-медицинской идентификации. Также мы тесно сотрудничаем с другими экспертами по всей провинции».

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Это происшествие напомнило о трагедии в провинции Саскачеван. В 2018 году там столкнулись грузовик и автобус с юниорской хоккейной командой. Погибли 16 человек. В 2019-м водителя грузовика приговорили к восьми годам тюрьмы.

[Роб Лоусон, представитель полиции]:

«Мы уже связались со следователями в Саскачеване. У них есть опыт в подобном деле, поскольку они расследовали автокатастрофу в Гумбольдте. Прямо сейчас они помогают нам всем, чем могут».

Эта авария стала одним из самых смертоносных ДТП в истории Канады.

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