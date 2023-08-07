Норвежская альпинистка покорила 14 высочайших гор за 92 дня и побила мировой рекорд

Как героев встречают норвежскую альпинистку Кристин Харилу и непальца Тенджина Шерпу в Катманду. Они побили рекорд..

Как героев встречают норвежскую альпинистку Кристин Харилу и непальца Тенджина Шерпу в Катманду. Они побили рекорд по самому быстрому покорению 14 высочайших вершин мира. Альпинисты поднялись на них за 92 дня.

Восхождение начали в апреле, поднявшись на гору Шишабангма в Тибетском автономном районе. Затем покорили другие восьмитысячники в Китае и Непале. Последней в списке стала гора Чогори или К2. Это вторая по высоте вершина мира после Эвереста. Рекордсмены поднялись на неё со стороны Пакистана.

[Кристин Харила, альпинистка]:

«Какое-то время я не стану часто подниматься на восьмитысячники. В общей сложности я преодолела 288 тысяч метров. Думаю, я выполнила часть своей задачи».

Это вторая попытка норвежской альпинистки установить рекорд. Предыдущая была в прошлом году. Но Харила успела покорить только 12 вершин, а потом Китай закрыл границы из-за вспышки COVID.

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Предыдущий рекорд принадлежит британцу непальского происхождения Нирмалу Пурдже. В 2019 году он покорил 14 вершин за 189 дней.

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