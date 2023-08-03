Британская бабушка в 90 лет продолжает фехтовать

Британская фехтовальщица Джой Флитхэм надевает перчатку и вступает в поединок. Обычная тренировка, кроме одного – у..

Британская фехтовальщица Джой Флитхэм надевает перчатку и вступает в поединок. Обычная тренировка, кроме одного – у соперниц разница в 80 лет. Одной из них идёт уже 91-й год. [Джой Флитхэм, фехтовальщица]:«Если я могу это сделать, то может любой. Я живой пример того, что после 70, 80 или даже 90 лет жизнь продолжается».

Джой считается самой пожилой фехтовальщицей Великобритании. Этим спортом увлеклась в 67 лет. Говорит, что ещё способна побеждать подростков.

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[Джой Флитхэм, фехтовальщица]:«Я победила 17-летнего японского фехтовальщика. Он не мог в это поверить, и я не могла».

Сейчас бабушка занимает пост президента фехтовального клуба в Бридлингтоне – своём родном городе. Она тренирует юных учеников.

[Ава Грейс, фехтовальщица]:«На этой тренировке я многому научилась. Джой ездила на Олимпийские игры. Ей уже 90 лет. И я спросила себя, смогу ли сделать столько, сколько она. Поэтому я хочу быть на неё похожей».

Ну а для пожилой спортсменки увлечение превратилось в смысл жизни.

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[Джой Флитхэм, фехтовальщица]:«Этому хобби я посвятила много лет. Что ещё скажешь. Мне это просто нравится. Вся моя жизнь вращается вокруг фехтования».