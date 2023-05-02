В западной Японии небольшой производитель кондитерских изделий в этом году планирует выплатить более высокие бонусы, чем..

Японские компании начали массово повышать зарплаты, но не все

В западной Японии небольшой производитель кондитерских изделий в этом году планирует выплатить более высокие бонусы, чем в предыдущие. Говорит, продажи возвращаются к докризисному уровню.

В крупных корпорациях страны наблюдается тенденция, которой стали следовать и более мелкие производители. На фоне растущей инфляции и большого дефицита рабочей силы сотрудникам повышают зарплаты, чтобы их удержать.

[Кадзунори Кобаяси, сотрудник Suzette Holdings]:

«Чтобы поощрить сотрудников, переживших пандемию COVID, и повысить их производительность, мы хотели бы хоть немного повысить заработную плату».

В этом году почти 60% японских малых и средних предприятий планируют повысить заработную плату. Причём около трети из них – на 4% и выше. Это хотят сделать путём выплаты более высоких бонусов и вознаграждений.

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Зарплата в Японии почти не росла со времён кризиса в 90-х. Но в последнее время она стала повышаться, поскольку компании вынуждены компенсировать работникам растущий прожиточный минимум.

[Кейко Исикава, работница компании]:

«Более высокий бонус даёт мне больше мотивации в работе, поэтому я очень довольна. Если возможно, я хочу использовать бонусную выплату для путешествий не только по Японии, но и за границу».

Однако прогресс в повышении заработной платы может замедлиться, поскольку малым и средним предприятиям приходится бороться с растущими материальными затратами.

Эта кондитерская, например, не поднимала цены на свои сладости последние несколько лет, даже во время пандемии. Но рост стоимости сырья может привести к подорожанию.

На улицах Токио люди поддерживают повышение зарплат, но также понимают, почему некоторые компании этого не делают.

[житель Токио]:

«Дела в компании идут не очень хорошо, поэтому, я не думаю, что есть возможность для повышения зарплаты». [житель Токио]:

«Честно говоря, я хотел бы, чтобы мне подняли зарплату. Но, думаю, экономическая среда в мире очень тяжёлая. Понимаю, что это будет сделать трудно. Также надеюсь, что мы сможем свести концы с концами дома».

Тем не менее, на переговорах с профсоюзами крупные компании предложили повышение на 3,8%. Это самое большое увеличение за 30 лет.

Теперь главный вопрос: справятся ли с такой же задачей небольшие фирмы Японии, в которых трудится около 70% японских работников.

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