Китайского правозащитника выселяли из дома 13 раз за два месяца

[Ван Цюаньчжан, правозащитник]:

«За последние два месяца нас в целом заставили переехать 13 раз. Это последнее жильё, в котором мы остановились».

В съёмной квартире на окраине Пекина адвокат по правам человека Ван Цюаньчжан рассказывает о своей ситуации.

[Ван Цюаньчжан, правозащитник]:

«На второй вечер после того, как мы переехали, к двери пришла полиция. Она сказала, что мы попали в дом незаконно, и что нам нужно решить проблему. Они начали нас запугивать».

У двери начал дежурить неизвестный, мешая семье Вана выходить наружу.

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После этого владелец жилья сказал, что разрывает с ними договор. Семья выезжать отказалась. Тогда спустя несколько дней он отключил им воду, газ и электричество. Адвокату пришлось установить солнечную панель, а также запастись питьевой водой и продуктами.

И подобное повторяется с его семьёй последние два месяца. Из нескольких отелей их попросили уехать в день заселения.

[Ли Вэньцзу, жена правозащитника]:

«У нас нет даже самой простой обычной жизни. Мой сын не может ходить в школу, его каждый день преследуют незнакомые люди. Посреди ночи к нашей двери приходит полиция».

Так, один из коллег правозащитника находится под таким же давлением, другого уже заставили уехать из столицы. Ещё одного адвоката отправили в тюрьму вместе с женой.

Все четверо входят в организацию под названием «Адвокаты 7-0-9». Эти цифры указывают на дату 9 июля 2015 года, когда китайская полиция почти одновременно арестовала сотни правозащитников и активистов по всей стране. Вана и троих других лишили лицензии после задержания. Однако, освободившись, они продолжили заниматься юридической практикой.

Они известны тем, что берутся за дела приверженцев Фалуньгун. Это практика духовного и физического совершенствования, которую компартия Китая подвергает гонениям последние 24 года. Согласно международным правозащитным отчётам, её последователей массово арестовывают и пытают в заключении, а также убивают ради извлечения их органов для трансплантации.

Подвергаются репрессиям и другие адвокаты, которые защищают приверженцев Фалуньгун. Наиболее известный из них – Гао Чжишэн, которого с 2006 года неоднократно похищали и пытали. В последний раз он пропал в 2017 году. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

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