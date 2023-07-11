Женщина построила уникальный дом в лесу и живёт в нём 20 лет

Британка по имени Эмма живёт в крошечном доме в Уэльсе. Глинобитный дом в лесу без водопровода, электричества, интернета и телефона. Эмма рассказала, что ей нравится жить в уединении. Она стремится к природе и простоте.





Земля, на которой живёт Эмма, принадлежит ей. Стен жилища она сделала из конского навоза и глины и соломы. Ширина строения – 4 метра. Женщина рассказала, её дом – результат проб и ошибок. После того как первая постройка рухнула, она учла недостатки.



Крыша покрыта растущими растениями. Дом хорошо вписывается в окружающую природу, и его не сразу заметишь издалека.





В крошечном доме – огромные окна без штор. Эмма любит естественное освещение от солнца и луны.



Пищу готовит на открытом огне на улице. Воду берёт из ручья возле дома – питьевую и чистую. У Эммы есть куры, которые несут яйца, и козы, которые дают молоко.



В холодную погоду женщина греет чай и готовит еду в камине. Делает это сидя на корточках. Говорит, что так удобнее, чем стоя. В доме нет мебели. Зима для Эммы – всегда тяжёлое испытание: приходиться рубить дрова и носить воду.



У женщины есть сауна, ванна и компостный туалет. Неподалёку протекает река. Там тоже можно купаться.

Эмма уже 20 лет живёт в этом уникальном крошечном доме, строительство которого обошлось в 1000 фунтов стерлингов (1300 долларов). Смотрите видео.