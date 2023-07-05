Знаменитые стеклянные кирпичи Фальконье снова делают в Санкт-Петербурге

Вот такие стеклянные кирпичи были модным трендом в XIX веке. Их также использовали архитекторы Ле Корбюзье..

Вот такие стеклянные кирпичи были модным трендом в XIX веке. Их также использовали архитекторы Ле Корбюзье и Карл Шмидт, когда строили здания в центре Санкт-Петербурга в начале прошлого столетия.

Эти стеклоблоки называются «кирпичи Фальконье». Сейчас их ручное производство возродили в Северной столице России.

Стеклянные кирпичи изобрёл швейцарский архитектор Гюстав Фальконье. Они мало весят, обеспечивают хорошую тепло- и шумоизоляцию, долго служат, пропускают свет и выглядят красиво.

[Никита Андреев, консультант компании NWGlass.lab]:

«Они помогали освещать ранее неосвещённые помещения типа коридоров, ванных комнат. Помимо утилитарных функций, они иногда исполняли эстетические, когда их в декоре фасада использовали либо в интерьере комбинировали с витражным остеклением».

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Питерские мастера выполняют работу скрупулёзно.

[Тамара Ковалёва, сотрудница компании NWGlass.lab]:

«Выдувание классическое, ничего нового, может быть, нет. А вот в том, что человек выдувает, что делает, что производит, и как ты к этому относишься, насколько ты щепетилен в нюансах. Мы очень щепетильны. У нас больше двух лет, почти три года ушло, чтобы создать всего четыре формы и один рельеф».

В России технология производства кирпичей Фальконье была утрачена в 30-х годах прошлого века.

[Иван Козицын, инженер-технолог компании NWGlass.lab]:

«Многие вещи разрушались и пропадали совершенно не потому, что забывалась технология, а потому что менялся какой-то политический строй. Особенно это относится к очень старым стёклам, к очень старым технологиям. Их просто забывали, их просто разрушали, они исчезали. И сейчас их заново приходится переизобретать».

Все кирпичи здесь делают из старых стеклянных бутылок. Компания уже помогла восстановить фасадное остекление нескольких старинных зданий в Петербурге и Москве.

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