Впервые за 15 лет Гильдия сценаристов США объявила забастовку после неудачных переговоров со студиями и стриминговыми..

Впервые за 15 лет в США бастуют сценаристы студий и стриминговых платформ

Впервые за 15 лет Гильдия сценаристов США объявила забастовку после неудачных переговоров со студиями и стриминговыми платформами. В целом участвует 11,5 тысяч сценаристов. Они требуют более справедливой оплаты, а также мер по защите и сохранению авторских прав.

До этого они вели переговоры с Netflix, Apple, Amazon, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC, Paramount и Sony. Однако соглашения достичь не удалось.

Теперь главный переговорщик от Гильдии отмечает, что бастовать будут столько, сколько потребуется для заключения сделки.

[Эллен Штуцман, главный переговорщик от Гильдии сценаристов]:

«Сценаристы, работающие в этой отрасли, создали контент, который способствовал глобальному росту Netflix и других стримеров. Их будущее, будущее Netflix и всех этих компаний зависит от писателей».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Согласно оценкам, все изменения, которых добиваются сценаристы, обойдутся студиям дополнительно в 430 миллионов долларов в год.

При этом первые последствия забастовок ощутят вечерние юмористические ток-шоу, которые в частности ведут Джимми Киммел, Джимми Фэллон и Сет Мейерс, и для которых шутки пишут армии сценаристов.

Альянс продюсеров кино и телевидения, представляющий студии, заявил, что уже предложил увеличение выплат, и обещает повысить их ещё больше.

Впрочем, он не согласен с требованием укомплектовывать шоу определённым количеством сценаристов в течение конкретного периода времени, независимо от того, необходимо это или нет.

Последняя забастовка Гильдии писателей проходила в 2007-08 годах и длилась 100 дней. В итоге производство в студиях было приостановлено, а актёры и продюсеры сократили расходы. Это обошлось экономике Калифорнии примерно в два миллиарда 100 миллионов долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: