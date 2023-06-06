Вслед за сценаристами в Голливуде планируют бастовать актёры

Профсоюз голливудских актёров проголосовал за забастовку. Это означает, что они массово перестанут выходить на работу, если..

Профсоюз голливудских актёров проголосовал за забастовку. Это означает, что они массово перестанут выходить на работу, если переговоры с киностудиями и телеканалами не увенчаются успехом. Это окажет на индустрию дополнительное давление, ведь до этого забастовку объявили сценаристы.

Профсоюз SAG-AFTRA, который представляет интересы 160 000 актёров, заявил, что более 97% его членов поддержали решение бастовать. Переговоры между ним и студиями должны начаться в ближайшие дни.

Как ожидается, актёры будут требовать более высокой зарплаты, а также защиты от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта.

В последний раз они бастовали в 2000 году. В заявлении профсоюза говорится: «Мы полностью вошли в индустрию цифровых и потоковых развлечений, а это требует контракта, соответствующего новой бизнес-модели».

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Крупные студии и продюсеры ситуацию пока не прокомментировали.

Месячная забастовка более 11 500 членов Гильдии писателей Америки привела к прекращению производства ночных шоу и закрытию громких проектов. Среди них новый сезон сериала Netflix «Очень странные дела» и спин-офф «Игры престолов» для Warner Bros Discovery.

Забастовка актёров ещё больше усилит давление на студии, которым нужны программы и фильмы для заполнения эфира своих потоковых сервисов.

Стоит отметить, что в выходные студии, вероятно, предотвратили ещё одну забастовку. Они заключили предварительную сделку с Гильдией режиссеров Америки. Этот пакт вступит в силу, если члены профсоюза проголосуют за его ратификацию.

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