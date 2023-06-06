Вслед за сценаристами в Голливуде планируют бастовать актёры

Профсоюз голливудских актёров проголосовал за забастовку. Это означает, что они массово перестанут выходить на работу, если..
Дата загрузки: 2023-06-07
Профсоюз SAG-AFTRA, который представляет интересы 160 000 актёров, заявил, что более 97% его членов поддержали решение бастовать. Переговоры между ним и студиями должны начаться в ближайшие дни.
Как ожидается, актёры будут требовать более высокой зарплаты, а также защиты от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта.
В последний раз они бастовали в 2000 году. В заявлении профсоюза говорится: «Мы полностью вошли в индустрию цифровых и потоковых развлечений, а это требует контракта, соответствующего новой бизнес-модели».
Крупные студии и продюсеры ситуацию пока не прокомментировали.
Месячная забастовка более 11 500 членов Гильдии писателей Америки привела к прекращению производства ночных шоу и закрытию громких проектов. Среди них новый сезон сериала Netflix «Очень странные дела» и спин-офф «Игры престолов» для Warner Bros Discovery.
Забастовка актёров ещё больше усилит давление на студии, которым нужны программы и фильмы для заполнения эфира своих потоковых сервисов.
Стоит отметить, что в выходные студии, вероятно, предотвратили ещё одну забастовку. Они заключили предварительную сделку с Гильдией режиссеров Америки. Этот пакт вступит в силу, если члены профсоюза проголосуют за его ратификацию.
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