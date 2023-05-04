Супруги из Лондона пронесли любовь к британским монархам через всю жизнь

С огромным волнением ждут коронации Карла III и королевы-консорта Камиллы поклонники британских монархов. Пожилые супруги Маргарет и Терри – в их числе. Они уже давно превратили свой дом в Лондоне в маленький музей. Здесь повсюду фотографии, флаги и фарфор. Всё посвящено королевской семье.

Маргарет на пять лет старше Карла III. Ей 79. Ещё в детстве начала вырезать из газет фотографии принца Чарльза и принцессы Анны.

[Маргарет Тайлер, поклонница британских монархов]:

«Я их люблю, обожаю. У меня не было братьев и сестёр. Думаю, для меня любовь к ним была важной. Я наблюдала за ними. Принцесса Анна была помладше, а принц Чарльз постарше».

А Терри, которому сейчас 87, стал поклонником королей в три года. Шла война. Однажды он вместе с родными укрывался от бомбёжки в церкви, и бомба разорвалась рядом. Вскоре туда приехала королева Елизавета II.

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[Терри Хатт, поклонник британских монархов]:

«Я был там с мамой и дядей. Взрывом выбило окна, и мы все вышли наружу. И хотите верьте, хотите нет, но через некоторое время королева-мать пришла посмотреть на ущерб. Она помахала нам рукой, а я помахал в ответ».

Терри говорит, что любит всех членов королевской семьи. Но особенно ему нравятся Уильям и Кейт.

Маргарет ценит в монархах обычную человеческую простоту. Ей очень нравится фотография Карла III на фоне британского флага. Этот сувенир выпустили в честь предстоящей коронации.

[Маргарет Тайлер, поклонница британских монархов]:

«У него приятное выражение лица, не правда ли? Мне кажется, так оно и есть. Он как будто думает: «О боже, во что я себя втянул?»»

Супругам нравятся грандиозные празднества британских монархов. Они намерены наблюдать за процессией Карла III во время коронации. А саму церемонию будут смотреть по телевизору.

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