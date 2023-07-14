Вслед за сценаристами Голливуда забастовку объявили актёры

Голливудские актёры вслед за сценаристами тоже объявили забастовку. Она началась в полночь 13 июля после того,..

Голливудские актёры вслед за сценаристами тоже объявили забастовку. Она началась в полночь 13 июля после того, как переговоры со студиями не увенчались успехом.

Сценаристы Голливуда бастуют с мая. Новая волна приведёт к срыву множества шоу и фильмов.

Кинематографические студии впервые за 63 года столкнулись с двойным ударом. Это вынудит остановить работу над многими проектами в США и за рубежом, а также приведёт к многомиллионным потерям.

Стачку объявили Гильдия киноактеров SAG-AFTRA и Американская федерация артистов телевидения и радио. Последняя включает 160 000 членов, что делает её крупнейшим профсоюзом в Голливуде. Они присоединились к Гильдии писателей Америки, требуя увеличения базовой заработной платы и других выплат. Также они требуют гарантий, что их работу не заменит искусственный интеллект.

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Актёры опасаются, что искусственный интеллект могут использовать для дублирования их голосов и образов.

[Фран Дрешер, глава SAG-AFTRA]:

«Вся эта индустрия изменилась очень резко с появлением потокового вещания. Это безумие, но нужно изменять стандартные контракты, существующие с 1960 года, когда ещё не было Интернета, цифровых технологий и всего, что нам угрожает сегодня».

13 июля на премьере фильма «Оппенгеймер» в Лондоне знаменитых актёров всё ещё можно было увидеть на красной дорожке.

[Мэтт Деймон, актёр]:

«Ну, да, мы хотели выйти и представить этот фильм, поскольку мы им гордимся, мы много над ним работали, и он уже готов. Мы решили просто выходить. А если они объявят забастовку, то просто пойдём домой». [Кеннет Брана, актёр и кинорежиссёр]:

«Это критический момент в жизни индустрии не только для актёров, но и для всех остальных сфер, на которые это повлияет. Так что это решающий момент. Я знаю, что люди делают всё возможное. Надеюсь, проблема будет решена как можно скорее».

Голливуд не сталкивался с одновременными забастовками с 1960 года. Тогда голливудские сценаристы и актёры отказались работать в борьбе за доходы от фильмов, проданных телеканалам.

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