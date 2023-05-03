В Австралии увеличивают помощь больным с деменцией

Одиннадцать лет назад жизнь Ширлин Колберт перевернулась с ног на голову. У её мужа Стивена начались..

Одиннадцать лет назад жизнь Ширлин Колберт перевернулась с ног на голову. У её мужа Стивена начались тревожные изменения личности.

Семейный врач списал это на стресс на работе, но, как оказалось позже, у него началась тяжёлая деменция, которая сопровождается физической агрессией и другими нетипичными действиями.

[Ширлин Корберт, жена пациента с деменцией]:

«Стивену было около 54 лет, когда мы решили сделать ремонт в доме. Сначала мы съехали, а когда ремонт закончили, то вернулись обратно. В то время ему сложно было найти нужные вещи, он не знал, куда их положить. Уже тогда закрались какие-то подозрения».

Состояние Стивена ухудшалось. Из жизнерадостного и весёлого человека он превращался в замкнутого и апатичного. В итоге Ширлин поняла, что больше не в состоянии о нём хорошо заботиться в одиночку.

[Ширлин Корберт, жена пациента с деменцией]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Стивен стал возбуждённым и агрессивным. Ему требовалось лечение нейролептиками, и на этом этапе он никак не мог оставаться дома».

Теперь же правительство Австралии запустило программу ухода за пациентами с тяжёлой деменцией. Она направлена на поддержку тех семей, которые не могут ухаживать за близкими дома или в обычных домах престарелых.

Именно так Стивен оказался в этом специализированном центре.

[Шэрон Кикетт, менеджер центра]:

«Мы пытаемся показать, что пациентов с тяжёлой деменцией или поведенческими проблемами можно лечить с помощью других средств, кроме сдерживания химическими препаратами. Многие наши постояльцы пришли из больниц, где есть охрана, есть надзиратели, лекарства и врачи. Но у нас этого нет».

Как показывают исследования, за последнее десятилетие заболеваемость деменцией в Австралии выросла на 60%. Она даже обогнала сердечно-сосудистые заболевания и стала самой распространённой причиной смерти.

По оценкам 2022 года, более 400 тысяч австралийцев страдали от деменции. К 2058 году эта цифра, как ожидается, удвоится.

Деменция – это хроническое нейродегенеративное состояние. Существует 150 её типов, но наиболее распространённая – болезнь Альцгеймера. Её обнаруживают у 60% всех заболевших.

[Юн Хи Чон, эксперт по здоровому старению]:

«Ухудшение памяти – это лишь часть деменции. Существует ряд когнитивных нарушений, которые включают в себя трудность в принятии решений, нарушение мыслительного процесса, а также трудности в общении. Также такие люди по мере прогрессирования деменции с трудом справляются со своими повседневными функциями».

При этом официальные данные показывают, что 75% больных деменцией в Австралии продолжают жить в семье.

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