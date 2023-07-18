Австралийка в 98 лет продолжает играть в гольф

Раннее утро, а пожилая австралийка Изабель уже пришла на огромное зелёное поле в Хобарте. [Изабель Сазерленд,..
Дата загрузки: 2023-07-18
Раннее утро, а пожилая австралийка Изабель уже пришла на огромное зелёное поле в Хобарте.
[Изабель Сазерленд, гольфистка]:
«Слишком холодно, чтобы стоять на одном месте».
Изабель с лёгкостью поднимается по крутым дорожкам, да ещё и везёт инвентарь. Гольф – её страсть. Играет в него дважды в неделю, как и многие другие постоянные члены клуба. Отличает её от них только одно – ей уже 98 лет.
[Изабель Сазерленд, гольфистка]:
«Я просто люблю бывать на свежем воздухе и в компании, и люблю заниматься спортом. Это очень весело».
Изабель родилась в Шотландии – на родине гольфа. Но увлеклась им, только когда вышла на пенсию.
[Изабель Сазерленд, гольфистка]:
«Это лучшее, что я когда-либо делала. Не чувствую себя старой».
Пожилая гольфистка проходит пешком примерно семь километров каждый раз, когда играет. Физическая нагрузка помогает ей всегда быть в форме.
[Маргарет Хардиман, гольфистка]:
«Это очень вдохновляет. Не представляю, как ей это удается».
[Клэр Крид, гольфистка]:
«Она удивительная. Мы все её любим».
Министерство здравоохранения Австралии рекомендует людям старше 65 лет заниматься умеренными физическими упражнениями по полчаса в день. Изабель относится к этому совету серьёзно. Она надеется, что и в сто лет продолжит играть в гольф.
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