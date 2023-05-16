Таиланд на политическом перепутье: смогут ли молодые прогрессивные партии получить власть

Выборы в Таиланде завершились убедительной победой двух прогрессивных политических партий. Это может положить конец периоду многолетнего..

Выборы в Таиланде завершились убедительной победой двух прогрессивных политических партий. Это может положить конец периоду многолетнего контроля со стороны фракций, поддерживаемых военными, который начался с переворота в 2014 году.

Результаты также показали, что всё больше жителей страны ставят под сомнение роль монархии, особенно молодёжь. Раньше эта тема считалась табу.

Крупнейший победитель – партия «Движение вперёд», а также её союзник – партия «Феу Тай». Они уже договорились сформировать коалицию.

Впрочем, их победа не обязательно означает, что они могут прийти к власти или что лидер «Движения вперёд» может стать премьер-министром. У военных и их союзников остались варианты, как сохранить власть.

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[Титанан Понгсудхирак, профессор политологии]:

«Мы можем увидеть некоторые манипуляции, подрывные действия. В прошлом, помимо военного переворота, мы видели роспуск партий, дисквалификацию политиков. Как вы знаете, лидеру «Движения вперёд» выдвинули обвинения. Он может быть дисквалифицирован».

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча впервые пришёл к власти в результате переворота в 2014-м. А три года назад на улицы тайских городов вышли студенты и молодёжь, выступив против власти монархии и военных.

Теперь же молодое поколение получило перевес и на политической арене. Партии-победителю предстоит добиться, чтобы её лидер стал премьером. Для этого нужно иметь большинство в парламенте.

Впрочем, в Сенате пока остаются политики, которых назначили военные после переворота. Традиционно они на стороне генералов.

Победители призывают их уважать волю народа.

При этом сами военные говорят, что не участвуют в выборах и вмешиваются в гражданскую политику только тогда, когда нужно спасать нацию от хаоса.

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