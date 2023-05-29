Двух жителей Лос-Анджелеса арестовали по обвинениям в участии в разработанной Пекином незаконной схеме. По данным правохранителей,..

В США арестовали двух человек, которые распространяли репрессии против Фалуньгун за пределы Китая

Двух жителей Лос-Анджелеса арестовали по обвинениям в участии в разработанной Пекином незаконной схеме. По данным правохранителей, схема была направлена на притеснение американских приверженцев китайской духовной практики Фалуньгун. Власти Китая её репрессируют, начиная с 1999 года.

По данным Министерства юстиции США, оба арестованных пытались подкупить сотрудника налоговой службы США, который на самом деле был федеральным агентом под прикрытием. Они заплатили ему 5000 долларов наличными с обещанием большего вознаграждения, если тот подаст жалобу в налоговую службу с просьбой отменить освобождение организации Фалуньгун от федерального налога.

Если бы освобождение отменили, то налоговые обязательства приверженцев Фалуньгун значительно выросли бы.

В перехваченном звонке подозреваемый сказал, что взятка призвана помочь властям Китая выполнить цель по «искоренению Фалуньгун».

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Посольство Китая в Вашингтоне обвинения пока не прокомментировало.

Фалуньгун – это мирная система медитации и совершенствования, основанная на выполнении простых и плавных упражнений и повышении нравственности согласно принципам истина, доброта и терпение.

Учение широко распространялось в Китае в 90-х. Однако в 1999 году бывший глава компартии Цзян Цзэминь единолично развязал гонения, испугавшись огромной популярности практики. На то время в стране насчитывалось около 70 миллионов приверженцев Фалуньгун.

Репрессии длятся по сей день. Причём, компартия Китая пытается распространять их за пределы страны.

Так, месяцем ранее федеральные агенты США арестовали двух жителей Нью-Йорка по подозрению в управлении «секретным полицейским участком» властей КНР в китайском квартале Манхэттена.

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