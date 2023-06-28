Южнокорейцы стали моложе из-за смены метода подсчёта возраста

Южная Корея с 28 июня переходит на международный стандарт подсчёта возраста граждан страны, отказавшись от традиционного..
Дата загрузки: 2023-06-28
Согласно традиционному методу подсчёта, годовалым в Южной Корее ребёнок считается уже при рождении. Ещё один год добавляется 1 января.
[Ли Ван Кё, министр законодательства]:
«Мы ожидаем, что юридические споры, жалобы и путаница, вызванные тем, как считать возраст, значительно сократятся».
С начала 60-х годов прошлого столетия международный стандарт подсчёта возраста действовал в стране при оформлении медицинских и юридических документов. Однако многие южнокорейцы продолжали использовать традиционный метод.
Согласно опросу, проведённому в 2022 году, 86% южнокорейцев поддержали переход на международный стандарт в повседневной жизни.
[Хан Чхе Ён, студентка]:
«Я собираюсь учиться за границей в Великобритании, поэтому не будет путаницы и не нужно будет объяснять корейский возраст. Я просто могу сказать свой международный возраст в других странах, поскольку мы приняли международную систему возраста».
[Ким Хо Чун, студентка]:
«Мы привыкли использовать международный возраст в официальных документах, поэтому я не чувствую большой разницы. Но мы с подругами говорим друг другу, что чувствуем себя отлично, став на два года моложе».
Примечательно, что в Южной Корее существует ещё одна система подсчёта, которую используют при призыве в армию, поступлении в школу и определении возраста, с которого можно покупать алкоголь. Согласно ней, возраст считается с нуля при рождении, а 1 января добавляется год. Правительство говорит, что пока эту систему трогать не будут.
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