Правящая коалиция Нидерландов распалась из-за миграционной политики

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретился с королём Виллемом-Александром, чтобы обсудить временный Кабинет министров. Его правоцентристская коалиция, состоящая из четырёх партий, распалась. Камнем преткновения стал вопрос о том, как остановить поток нелегальных мигрантов в страну.

«Народная партия» Рютте, а также движение «Христианско-демократический призыв» хотели более жёстких мер контроля за миграцией. Однако против этого категорически выступали левоцентристский «Христианский союз» и «Демократы 66».

Рютте говорил, что страна может принимать не более 200 мигрантов в месяц, поскольку существующие центры уже переполнены. Толчком для распада коалиции стало его предложение ограничить въезд в Нидерланды членам семей мигрантов из зон боевых действий.

[житель Нидерландов]:

«Для меня это сюрприз, я не ожидал. Думаю, это печально. Это плохо для стабильности страны, поскольку у нас и так уже было много выборов». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Думаю, его время почти закончено. Он хороший премьер, но ему не хватает видения, его действия немного запоздавшие».

Отставка коалиционного правительства означает, что парламент, скорее всего, будет распущен, а голландцы примут участие во всеобщих выборах. Как ожидается, они состоятся в ноябре.

56-летний Рютте находится у власти с 2010 года, то есть дольше всех среди премьер-министров Нидерландов. Он говорит, что планирует баллотироваться на пятый срок. Однако перед этим проконсультируется со своей партией.

Аналитики отмечают, что решение об отставке коалиции может сыграть на руку премьеру. Теперь он сможет привлечь на свою сторону больше правых избирателей.

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