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Шанхай уже несколько дней переживает жару

Шанхай уже несколько дней переживает жару

Волна жары накрыла финансовый центр Китая Шанхай. Несколько дней подряд температура поднимается выше 30 градусов. Самый..

Дата загрузки: 2023-05-16

Шанхай уже несколько дней переживает жару

Волна жары накрыла финансовый центр Китая Шанхай. Несколько дней подряд температура поднимается выше 30 градусов. Самый высокий показатель – 35 градусов.

Местные жители говорят, что ещё недавно было прохладно. Потом, без всякого перехода, резко наступила жара.

[жительница Шанхая]:
«Такое ощущение, что жара наступает быстрее, чем в предыдущие годы. Раньше всё было в порядке, не было так жарко и душно».

[туристка]:
«Кажется, с каждым годом всё жарче. Не знаю, связано ли это с окружающей средой. Возможно, это как-то влияет».

В ближайшие дни жара немного спадёт. Но к концу недели столбик термометра снова приблизится к отметке в 30 градусов.

Весь Китай уже готовится к возможной сильной жаре, из-за которой может возникнуть энергетический кризис. Так было в прошлом году, когда страна переживала аномально жаркое лето.

Во многих городах было выше 30 градусов, а местами и выше 40. В стране возросло энергопотребление, что вызвало энергетический кризис, и несколько заводов вынужденно приостановили работу.

Кроме того, сельскохозяйственные угодья в провинциях Цзянсу, Хубэй и Сычуань пострадали от масштабной засухи. Засушливая и жаркая погода также вызвала лесные пожары по всему Китаю. В стране обмелели реки и озёра.

Если в этом году из-за жары снова будет плохой урожай, то подорожают продукты. Тогда инфляция будет расти, что окажет ещё больше давления на экономику, которая пытается восстановиться после трёхлетней политики «нулевой терпимости к COVID».
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