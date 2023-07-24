Парламентские выборы в Испании завершились победой правоцентристской партии. Однако она, скорее всего, не сможет стать правящей...

Выборы в Испании: победили правые, но коалицию создать не смогут

Парламентские выборы в Испании завершились победой правоцентристской партии. Однако она, скорее всего, не сможет стать правящей.

У Народной партии после подсчёта 100% бюллетеней больше всего кресел – 136 из 350. Однако, даже если она объединится с крайне правой Vox, у которой 33 кресла, этого не хватит для абсолютного большинства.

Испанская социалистическая рабочая партия премьера Педро Санчеса получила 122 места. На четвёртом месте альянс левых партий Sumar, у которого теперь 31 место.

Ожидалось, что Народная партия создаст коалицию с Vox и заменит социалистов у власти. Однако этого не произошло. Впрочем, лидер народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что начинает переговоры о создании блока.

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Сделать это будет непросто, поскольку многие не хотят поддерживать приход к власти крайне правых после четырёх десятилетий диктатуры Франсиско Франко.

Лидер Vox заявил, что страну ждут перевыборы.

[Сантьяго Абаскаль, лидер Vox]:

«Это день беспокойства, потому что мы не достигли своей цели выгнать Педро Санчеса из дворца Монклоа. Вероятно, будут еще одни выборы, на которых мы снова попробуем это сделать».

У премьер-министра Санчеса больше возможностей для переговоров.

Но ему также, вероятно, будет трудно собрать большинство, а потенциальные союзники будут настаивать на уступках в обмен на их поддержку.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Нас намного больше. Я говорю о тех, кто хочет, чтобы Испания продолжала двигаться вперёд, а не идти по пути регресса Народной партии с Vox».

Выборы в Испании проходили досрочно после роспуска парламента в мае. Премьер Санчес пошёл на такой шаг после неудачных региональных выборов, на которых значительное преимущество получила оппозиционная Народная партия.

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